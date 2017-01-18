Автопроизводство Украины сократилось в 2016 году на 36,5%

По данным ведомства, всего за 2016 год в Украине было произведено 5264 автотранспортных средств, что на 36,5% меньше предыдущего результата. В частности, легковых автомобилей произведено 4340 шт., что на 23,2% меньше чем в 2015 году, коммерческих автомобилей - 603 шт., что на 65,4% по сравнению с 2015 годом, автобусов произведено 321 шт., что на 64,2% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В то же время, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в декабре 2016 года на сравнении с декабрем 2015 году производство автотранспортных средств на украинских заводах сократилось на 63,4% до 678 шт. Стоит отметить, что в данных за декабрь отсутствуют показатели ПАО "АвтоКрАЗ", который уже пятый месяц не предоставил статистику производства. Также за отчетный месяц было произведено 82 автобуса, что на 67,3% больше показателя ноября, однако по сравнению с аналогичным периодом 2015 году производство автобусов сократилось на 62,7%.

Добавим, что в декабря 2016 года украинцы купили 7601 новых легковых автомобилей или на 40% больше чем в 2015 году.