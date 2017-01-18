Автовиробництво України скоротилось у 2016 році на 36,5%

За даними відомства, всього за 2016 рік в Україні було вироблено 5264 автотранспортні засоби, що на 36,5% менше попереднього результату. Зокрема, легкових автомобілів вироблено 4340 шт., що на 23,2% менше ніж у 2015 році, комерційних автомобілів — 603 шт., що на 65,4% порівняно з 2015 роком тм автобусів вироблено 321 шт., що 64,2% менше за показник аналогічного періоду попереднього року.

Водночас, за попередніми даними асоціації “Укравтопром”, в грудні 2016 року у порівнянні з груднем 2015 року виробництво автотранспортних засобів на українських заводах скоротилося на 63,4% до 678 шт. Варто відзначити, що в даних за грудень відсутні показники ПАТ “АвтоКрАЗ”, який вже п’ятий місяць не надав статистику виробництва. Також за звітний місяць було вироблено 82 автобуси, що на 67,3% більше показника листопада, проте в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року виробництво автобусів скоротилося на 62,7%.

Додамо, що у грудні 2016 року українці купили 7 601 нових легкових автомобілів або на 40% більше ніж у 2015 році.