Автор дубля в ворота "Барселоны" продлил контракт с "Ювентусом"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40920 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102460 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156868 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116612 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116572 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112579 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104267 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107074 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103569 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153711 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Автор дубля в ворота "Барселоны" продлил контракт с "Ювентусом"

Автор дубля в ворота "Барселоны" продлил контракт с "Ювентусом"

Киев  •  УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Дибала продлил соглашение с клубом после результативного поединка в Лиге чемпионов с каталонской "Барселоной", сообщает УНН со ссылкой на сайт туринского клуба.

Контракт с игроком рассчитан до 2022 года. Финансовые подробности нового соглашения пока не разглашаются.

"Я всегда хотел быть успешным во всем, что делаю, и знаю, что" Ювентус "- идеальное место для побед", - отметил А.Дибала.

Заметим, что во всех турнирах сезона 2016/17 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач, а в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов забил два гола "Барселоне" (3: 0).

Добавим, что аргентинец перешел в туринский "Ювентус" с "Палермо" летом 2015 года.

Украинские Национальные Новости

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