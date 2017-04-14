Автор дубля в ворота "Барселоны" продлил контракт с "Ювентусом"

Контракт с игроком рассчитан до 2022 года. Финансовые подробности нового соглашения пока не разглашаются.

"Я всегда хотел быть успешным во всем, что делаю, и знаю, что" Ювентус "- идеальное место для побед", - отметил А.Дибала.

Заметим, что во всех турнирах сезона 2016/17 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач, а в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов забил два гола "Барселоне" (3: 0).

Добавим, что аргентинец перешел в туринский "Ювентус" с "Палермо" летом 2015 года.