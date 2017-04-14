Автор дублю у ворота "Барселони" продовжив контракт із "Ювентусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Аргентинський нападник італійського “Ювентуса” Пауло Дібала продовжив угоду з клубом після результативного поєдинку в Лізі чемпіонів з каталонською “Барселоною”, інформує УНН з посиланням на сайт туринського клубу.
Контракт з гравцем розрахований до 2022 року. Фінансові подробиці нової угоди поки не розголошуються.
“Я завжди хотів бути успішним у всьому, що роблю, і знаю, що “Ювентус” — ідеальне місце для перемог,” — відзначив А.Дібала.
Зауважимо, що у всіх турнірах сезону 2016/17 форвард забив 13 голів і зробив 6 результативних передач, а в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів забив два голи “Барселоні” (3:0).
Додамо, що аргентинець перейшов до стану туринського “Ювентус” з “Палермо” влітку 2015 року.