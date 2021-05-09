Автогонки: британец Хэмилтон победил на Гран-При "Формулы-1" в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Действующий чемпион мира, пилот “Мерседес” — Льюис Хэмилтон, вышел победителем из Гран-при “Формулы-1” в Испании, передает УНН со ссылкой на сайт “Формулы-1”.
Детали
Британец на 15,841 с обогнал Макса Ферстаппена (“Ред Булл”), который за шесть кругов до финиша потерял лидерство. Третьим стал Валттери Боттас (“Мерседес”). В топ-5 также финишировали Шарль Леклер (“Феррари”) и Серхио Перес (“Ред Булл”).
Примечательно, что это пятая подряд победа Хэмилтона в Барселоне и 98-я в карьере.
Отметим, что после четырех этапов в чемпионате лидирует Хэмилтон — 94 очка. Вторым идет Ферстаппен — 80 очков.
Дополнение
Пятый этап чемпионата — Гран-при Монако, состоится на городской трассе Монте-Карло 22-23 мая.