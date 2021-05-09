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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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2 марта, 18:35 • 206058 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Автогонки: британец Хэмилтон победил на Гран-При "Формулы-1" в Испании

Автогонки: британец Хэмилтон победил на Гран-При "Формулы-1" в Испании

Киев  •  УНН

 • 18309 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Действующий чемпион мира, пилот “Мерседес” — Льюис Хэмилтон, вышел победителем из Гран-при “Формулы-1” в Испании, передает УНН со ссылкой на сайт “Формулы-1”.

Детали

Британец на 15,841 с обогнал Макса Ферстаппена (“Ред Булл”), который за шесть кругов до финиша потерял лидерство. Третьим стал Валттери Боттас (“Мерседес”). В топ-5 также финишировали Шарль Леклер (“Феррари”) и Серхио Перес (“Ред Булл”).

Примечательно, что это пятая подряд победа Хэмилтона в Барселоне и 98-я в карьере.

Отметим, что после четырех этапов в чемпионате лидирует Хэмилтон — 94 очка. Вторым идет Ферстаппен — 80 очков.

Дополнение

Пятый этап чемпионата — Гран-при Монако, состоится на городской трассе Монте-Карло 22-23 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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