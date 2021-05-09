Автоперегони: британець Хемілтон тріумфував на Гран-Прі "Формули-1" в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Чинний чемпіон світу, пілот "Мерседес" – Льюїс Хемілтон, вийшов переможцем з Гран-прі "Формули-1" в Іспанії, передає УНН з посиланням на сайт "Формули-1".
Деталі
Британець на 15,841 с обігнав Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), який за шість кіл до фінішу втратив лідерство. Третім став Валттері Боттас ("Мерседес"). В топ-5 також фінішували Шарль Леклер ("Феррарі") і Серхіо Перес ("Ред Булл").
Примітно, що це п'ята поспіль перемога Хемілтона в Барселоні і 98-ма в кар'єрі.
Відзначимо, що після чотирьох етапів в чемпіонаті лідирує Хемілтон – 94 очки. Другим йде Ферстаппен – 80 очок.
Доповнення
П'ятий етап чемпіонату – Гран-прі Монако, відбудеться на міській трасі Монте-Карло 22-23 травня.