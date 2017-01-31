Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18:40, движение затруднено на улицах Шота Руставели, Большая Васильковская, Антоновича, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улице Владимирская, а также частично на улице Крещатик. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улице Большая Житомирская, Саксаганского, Голосеевском проспекте, улице Академика Заболотного, Кольцевая дорога, а также частично на улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

Также, по данным "Яндекс-карты" в столице зафиксировано четыре ДТП.