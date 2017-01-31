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Автомобільні затори в Києві сягнули семи балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Автомобільні затори в Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на "Яндекс-Карти".

Так, станом на 18.40, рух ускладнено на вулицях Шота Руставелі, Велика Васильківська, Антоновича, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Володимирівська, а також частково на вулиці Хрещатик. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Велика Житомирська, Саксаганського, Голосіївському проспекті, вулиці Академіка Заболотного, Кільцева дорога, а також частково на вулицях Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.

Також, за даними "Яндекс-Карти" в столиці зафіксовано чотири ДТП.

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