Автомобиль с иностранцами попал в ДТП в Житомирской области, есть жертвы
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Житомирской области в смертельное ДТП попали супруги граждан Аргентины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области, передает УНН.
Авария произошла накануне около 22:35 на автодороге Киев-Чоп на территории Житомирского района.
Известно, что автомобиль с супругами граждан Аргентины и водителем-переводчиком столкнулся с грузовиком “Renault Magnum”.
По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля “Renault”, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынский, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с “Citroen”.
Водитель легковушки, 47-летний киевлянин, переводчик супругов иностранцев, и 39-летняя пассажирка, гражданка Аргентины, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, 38-летний гражданин Аргентины, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Водитель грузовика, житель Львовской области, задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины.
Напомним, за сутки во Львовской области в результате ДТП погибли пять пешеходов.