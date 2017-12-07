Автомобіль з іноземцями потрапив у ДТП на Житомирщині, є жертви
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Житомирщині у смертельну ДТП потрапило подружжя громадян Аргентини. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась напередодні близько 22:35 на автодорозі Київ-Чоп на території Житомирського району.
Відомо, що автомобіль із подружжям громадян Аргентини та водієм-перекладачем зіткнувся із вантажівкою “Renault Magnum”.
За попередньою інформацією, 61-річний водій автомобіля “Renault”, рухаючись у напрямку м. Новограда-Волинського, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з “Citroen”.
Водій легковика, 47-річний киянин, перекладач подружжя іноземців, та 39-річна пасажирка, громадянка Аргентини, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще один пасажир, 38-річний громадянин Аргентини, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
Триває з’ясування всіх обставин події. Водія вантажівки, жителя Львівської області, затримано відповідно до ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, за добу у Львівській області внаслідок ДТП загинуло п’ятеро пішоходів.