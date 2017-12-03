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Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Нью-Йорке

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

 • 15129 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресенье, 3 декабря, в Нью-Йорке автомобиль врезался в группу людей, виновник инцидента скрылся с места преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sputnik International.

Авария произошла рано утром в Куинсе (один из районов города, - ред.). Белый Hyundai Sonata въехал в группу людей из 5 человек.

В результате инцидента один человек погиб, а трое – получили ранения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительной информации правоохранителей, машина въехала в людей возле бара после того, как там произошла поножовщина. Два человека получили ножевые ранения.

New York Daily News пишет, что сначала водитель седана врезался в припаркованную около бара машину, а уже потом протаранил толпу. По информации одного из очевидцев, машина ехала на большой скорости.

"Автомобиль появился из ниоткуда и протаранил людей. Машина ехала очень быстро, со скоростью, как минимум, 80 километров в час, по тротуару", - рассказал очевидец.

Правоохранители ищут преступника. Официального комментария полиции о происшествии пока нет.
Напомним, в Сиднее автомобиль протаранил здание школы, в результате чего двое детей погибли, а свыше 20 – получили травмы.

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