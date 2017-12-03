Автомобіль в'їхав у натовп пішоходів у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У неділю, 3 грудня, в Нью-Йорку автомобіль врізався в групу людей, винуватець інциденту зник з місця злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sputnik International.
Аварія сталася рано вранці в Квінсі (один з районів міста, - ред.). Білий Hyundai Sonata в'їхав в групу людей з 5 осіб.
В результаті інциденту одна людина загинула, а троє - отримали поранення. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий.
За попередньою інформацією правоохоронців, машина в'їхала в людей біля бару після того, як там сталася поножовщина. Двоє людей отримали ножові поранення.
New York Daily News пише, що спочатку водій седана врізався в припарковану біля бару машину, а вже потім протаранив натовп. За інформацією одного з очевидців, машина їхала на великій швидкості.
"Автомобіль з'явився з нізвідки і протаранив людей. Машина їхала дуже швидко, зі швидкістю, як мінімум, 80 кілометрів на годину, по тротуару", - розповів очевидець.
Правоохоронці шукають злочинця. Офіційного коментаря поліції про подію поки немає.
Нагадаємо, в Сіднеї автомобіль протаранив будівлю школи, в результаті чого двоє дітей загинули, а понад 20 - отримали травми.