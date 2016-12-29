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Система торможения остановила грузовик во время нападения в Берлине - СМИ

Система торможения остановила грузовик во время нападения в Берлине - СМИ

Киев • УНН

 • 6668 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Система торможения остановила грузовик во время нападения в Берлине и позволила предотвратить большее количестве жертв. Об этом сообщают немецкие СМИ, передает УНН со ссылкой на DW.

Благодаря автоматической тормозной системе, которой был оснащен тягач, удалось избежать еще большего количества жертв во время нападения в Берлине. Как отмечается, именно автоматическая система привела к остановке грузовика, которым было совершено нападение, после того как тот проехал по рождественской ярмарке 70-80 метров. К такому выводу склоняются следователи группы City, которой руководят представители Федеральной прокуратуры.

Немецкие СМИ сообщили, что тормозная система отреагировала на удар автоматической остановкой тягача. Так, во время похожего теракта летом этого года в Ницце погибли более 80 человек.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что именно попытки первого водителя - поляка Лукаша Урбана - помешать нападению позволили предотвратить большее количество жертв. Впрочем, установленные в ходе расследования факты свидетельствуют, что поляк был ранен выстрелом в голову за несколько часов до совершения теракта.

Как сообщал УНН, 19 декабря тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.

Отметим, немецкая полиция подтвердила гибель украинца в результате теракта в Берлине.

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