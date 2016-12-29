Автоматична система гальмування зупинила вантажівку під час нападу у Берліні — ЗМІ

Завдяки автоматичній гальмівній системі, якою було оснащено тягач, вдалося уникнути ще більшої кількості жертв під час нападу в Берліні. Як зазначається, саме автоматична система призвела до зупинки вантажівки, якою було вчинено напад, після того як та проїхала різдвяним ярмарком 70-80 метрів. До такого висновку схиляються слідчі групи City, якою керують представники Федеральної прокуратури.

Німецькі ЗМІ повідомили, що гальмівна система відреагувала на удар автоматичною зупинкою тягача. Так, під час схожого теракту влітку цього року в Ніцці загинули більше 80 людей.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що саме спроби першого водія — поляка Лукаша Урбана — завадити нападу дозволили запобігти більшій кількості жертв. Утім, встановлені під час розслідування факти свідчать, що поляк був поранений пострілом в голову за кілька годин до скоєння теракту.

Як повідомляв УНН, 19 грудня тягач з причепом проїхав близько 80 метрів по території різдвяного ринку в центральній частині Західного Берліна на площі Брайтшайдплац. Жертвами трагедії стали 12 осіб, 48 були госпіталізовані.

Зазначимо, німецька поліція підтвердила загибель українця внаслідок теракту у Берліні.