Автогаз снова немного подешевел - мониторинг АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 16 марта, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,91 грн. А-95+ на указанных АЗС стоит в среднем 27,95, а дизтопливо - в среднем 23,87 грн за литр.
В то же время средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 23,78 грн за литр, А-95 - 24,68 грн за литр, А-95+ - 26,41 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,24 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 22,59 грн за литр, А-95 - 23,09, А-95+ - 23,58 грн за литр и дизтопливо - 21,02 грн за литр.
Цены на сжиженный газ
На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,77 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 10,99 грн за литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,02 грн за литр.
Напомним, как сообщал УНН, по показателям импорта в январе-феврале 2017 года в тройку крупнейших импортеров бензина вошли: группа компаний WOG, БНК-Украина и АМИК-Украина.