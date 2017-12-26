Автобус въехал в толпу паломников в Индии: 10 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли при наезде автобуса на толпу паломников в Индии. Об этом во вторник сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
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"По меньшей мере 10 человек, вероятно, погибли в результате наезда автобуса на толпу паломников в южном индийском штате Тамилнад", - говорится в сообщении.
Напомним, в Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие. Украинцы не пострадали.