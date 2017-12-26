Автобус в'їхав у натовп прочан в Індії: 10 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули при наїзді автобуса на натовп прочан в Індії. Про це у вівторок повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Xinhua.
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"Щонайменше 10 людей, ймовірно, загинули в результаті наїзду автобуса на натовп прочан в південному індійському штаті Тамілнад", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Москві автобус в'їхав у підземний перехід, є загиблі. Українці не постраждали.