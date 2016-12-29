Автобус упал со скалы в Турции, пятеро погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По меньшей мере пять человек погибли и более 20 получили ранения после того, как пассажирский автобус по дороге между Стамбулом и провинцией Синоп в Турции упал со скалы, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Как отмечается, водитель на автобусе пробил ограждение, прежде чем потерять контроль, в результате чего транспортное средство снизилось по скале на 10 метров возле села Басекин.
Аварийные службы, которые были направлены к месту происшествия, столкнулись с трудностями в том, чтобы добраться в район инцидента, из-за сильного снегопада и метели.