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Автобус впав зі скелі в Туреччині, п'ятеро загинули

Автобус впав зі скелі в Туреччині, п'ятеро загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щонайменше п'ять осіб загинули і понад 20 отримали поранення після того, як пасажирський автобус дорогою між Стамбулом і провінцією Синоп у Туреччині впав зі скелі, передає УНН з посиланням на Hurriyet.

Як зазначається, водій на автобусі пробив огорожу, перш ніж втратити контроль, в результаті чого транспортний засіб знизився по скелі на близько 10 метрів біля села Басекін.

Аварійні служби, які були спрямовані до місця події, зіткнулися з труднощями в тому, щоб дістатися до району інциденту, через сильний снігопад і заметіль.

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