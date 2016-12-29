Автобус впав зі скелі в Туреччині, п'ятеро загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щонайменше п'ять осіб загинули і понад 20 отримали поранення після того, як пасажирський автобус дорогою між Стамбулом і провінцією Синоп у Туреччині впав зі скелі, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Як зазначається, водій на автобусі пробив огорожу, перш ніж втратити контроль, в результаті чого транспортний засіб знизився по скелі на близько 10 метрів біля села Басекін.
Аварійні служби, які були спрямовані до місця події, зіткнулися з труднощями в тому, щоб дістатися до району інциденту, через сильний снігопад і заметіль.