Автобус впав зі скелі в Туреччині, п'ятеро загинули

Як зазначається, водій на автобусі пробив огорожу, перш ніж втратити контроль, в результаті чого транспортний засіб знизився по скелі на близько 10 метрів біля села Басекін.

Аварійні служби, які були спрямовані до місця події, зіткнулися з труднощями в тому, щоб дістатися до району інциденту, через сильний снігопад і заметіль.