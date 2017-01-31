Автомобиль врезался в скоростной поезд во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня, 31 января, в городе Судовая Вишня произошло столкновение легкового автомобиля со скоростным поездом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Сегодня, 31 января, в 16:45 поступило сообщение на оперативный номер "102" о том, что в городе Судовая Вишня, Мостиского района, на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля со скоростным поездом.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Фолькваген", 37-летний житель города Новояворовск, объехал закрытый шлагбаум и совершил столкновение со скорым поездом Львов - Перемышль.
Водитель автомобиля доставлен в больницу, сейчас его осматривают медики.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.