Автомобиль врезался в скоростной поезд во Львовской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня, 31 января, в городе Судовая Вишня произошло столкновение легкового автомобиля со скоростным поездом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.

Сегодня, 31 января, в 16:45 поступило сообщение на оперативный номер "102" о том, что в городе Судовая Вишня, Мостиского района, на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля со скоростным поездом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Фолькваген", 37-летний житель города Новояворовск, объехал закрытый шлагбаум и совершил столкновение со скорым поездом Львов - Перемышль.

Водитель автомобиля доставлен в больницу, сейчас его осматривают медики.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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