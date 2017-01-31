Автмобіль врізався в швидкісний поїзд на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні, 31 січня, у місті Судова Вишня сталося зіткнення легкового автомобіля зі швидкісним поїздом. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Сьогодні, 31 січня, о 16:45 надійшло повідомлення на оперативний номер 102 про те, що у місті Судова Вишня, Мостиського району, на залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля зі швидкісним поїздом.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля “Фолькваген”, 37-річний мешканець міста Новояворівськ, об’їхав закритий шлагбаум і скоїв зіткнення зі швидким поїздом Львів — Перемишль.
Водія автомобіля доставлено у лікарні, зараз його оглядають медики.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.