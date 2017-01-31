Автмобіль врізався в швидкісний поїзд на Львівщині

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні, 31 січня, у місті Судова Вишня сталося зіткнення легкового автомобіля зі швидкісним поїздом. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Сьогодні, 31 січня, о 16:45 надійшло повідомлення на оперативний номер 102 про те, що у місті Судова Вишня, Мостиського району, на залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля зі швидкісним поїздом.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля “Фолькваген”, 37-річний мешканець міста Новояворівськ, об’їхав закритий шлагбаум і скоїв зіткнення зі швидким поїздом Львів — Перемишль.

Водія автомобіля доставлено у лікарні, зараз його оглядають медики.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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