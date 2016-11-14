Автомобиль с малолетними детьми застрял в заснеженном кювете в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Семья на автомобиле слетела с дороги в Ровенской области. Легковушку с родителями и двумя малолетними детьми достали сегодня из кювета спасатели области. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.
На трассе "Киев-Чоп" вблизи села Жадовка Корецкого района водитель автомобиля "Honda Accord" слетел дороги. Никто из пассажиров и дети 11 и 5 лет не травмировались. Спасатели спецавтомобилем вытащили автомобиль на дорогу.
Как сообщал УНН, вчера ровенские спасатели осуществили 39 выездов. Из снежных заносов они отбуксировали 264 автомобиля и оказали помощь 725 гражданам.