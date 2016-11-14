Автівка з малолітніми дітьми застрягла у засніженому кюветі на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Родина на автівці злетіла з дороги на Рівненщині. Легковик з батьками та двома малолітніми дітьми діставали сьогодні з кювету рятувальники області. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС у Рівненській області, повідомляє УНН.
На трасі “Київ-Чоп” поблизу села Жадівка Корецького району водій автомобілю “Honda Accord” злетів дороги. Ніхто з пасажирів і діти віком 11 та 5 років не травмувалися. Рятувальники спецавтомобілем витягнули автівку на дорогу.
Як повідомляв УНН, вчора рівненські рятувальники здійснили 39 виїздів. Зі снігових заметів вони відбуксирували 264 автомобілі та надали допомогу 725 громадянам.