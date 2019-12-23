Автомобиль на Прикарпатье врезалась в мост, есть погибший

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 27100 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118002 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123774 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122057 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 143491 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110249 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110914 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109715 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132141 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130825 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Автомобиль на Прикарпатье врезалась в мост, есть погибший

Автомобиль на Прикарпатье врезалась в мост, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 14490 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Автомобиль на Прикарпатье врезался в бетонное основание моста, пассажир автомобиля из-за полученных травм скончался в карете скорой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"22 декабря в 20:54 в Тисменицком районе, в селе Хомяковка на улице Центральная, водитель, 1974 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, не справившись с управлением, допустил столкновение с бетонным основанием моста, в результате чего пассажир автомобиля, 1979 года рождения, умер в карете скорой медицинской помощи, прибывшей на место происшествия", - сообщили в управлении.

Как указано, водитель не травмирован, его осмотрели на состояние алкогольного опьянения.

Напомним, водитель в Черниговской области сдавал назад и насмерть сбил мужчину.

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