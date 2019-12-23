Автівка на Прикарпатті врізалася у міст, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Автомобіль на Прикарпатті врізався у бетонну основу моста, пасажир автівки через отримані травми помер у кареті швидкої. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"22 грудня о 20:54 у Тисменицькому районі, у селі Хом’яківка на вулиці Центральна, водій, 1974 року народження, керуючи автомобілем Mazda 6, не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення із бетонною основою моста, внаслідок чого пасажир автомобіля, 1979 року народження, помер в кареті швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце події", - повідомили в управління.
Як вказано, водій не травмований, його оглянуто на стан алкогольного сп’яніння.
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