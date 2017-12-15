Автомобиль во Львовской области сбил насмерть военнослужащего
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во Львовской области на автодороге Львов-Краковец автомобиль насмерть сбил военнослужащего. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
ДТП произошло около 3:20 вблизи города Яворов. 32-летний житель Новояворовск за рулем автомобиля Opel Sintra наехал на 23-летнего военнослужащего по контракту.
Авария произошла вне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте аварии. Пострадавший оказался жителем села Качановка Тернопольской области.
Причины происшествия выясняются.
Как сообщал УНН, поезд сбил военнослужащего во Львовской области.