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Автівка на Львівщині збила насмерть військовослужбовця

Автівка на Львівщині збила насмерть військовослужбовця

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Львівщині на автошляху Львів-Краківець автомобіль насмерть збив військовослужбовця. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

ДТП сталась близько 3:20 поблизу міста Яворів. 32-річний житель Новояворівська за кермом автомобіля Opel Sintra наїхав на 23-річного військовослужбовця за контрактом.

Аварія сталась поза межами пішоходного переходу. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці аварії. Потерпілий виявився жителем села Качанівка Тернопільської області.

Причини події з'ясовуються.

Як повідомляв УНН, потяг збив військовослужбовця у Львівській області.

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