Аутентичные копии древних рукописей презентовали в Софии Киевской

Аутентичные копии рукописей древнерусской литературы созданы в мастерской Юрия Храпая, практикующего юриста, который 30 лет занимается воспроизведением рукописных жемчужин.

В коллекции каллиграфа насчитывается 10 воссозданных манускриптов древнеукраинской литературы светского и духовного характера, около 100 отдельных листов воспроизводимых аутентичным образом и три факсимильные издания рукописей.

"Это все ручная работа. Пишем гусиным или железным пером, заправленным чернилами, что варится по старому рецепту, на пергаменте или на бумаге ручного изготовления. А потом все украшаем заставками и миниатюрами", - рассказывает Юрий Храпай о совместной работе со своими коллегами.

Сегодня каллиграфист показал свою крайнюю рукопись "Слово о полку Игореве". Как отметил художник, это уже третья попытка воссоздать легендарную литературную рукопись.

Вместе со "Словом" на презентации были представлены рукописные копии других древнерусских манускриптов, в частности копия Киевского Псалтыря 1397 года, копия-реконструкция разворота Радзивиловской летописи XIV века, копии листов из Пересопницкого Евангелия XVI века и Реймского Евангелия XI века.

После презентации заместитель генерального директора по научной работе национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко провел экскурсию по собору, во время которой рассказал о древнерусских граффити на стенах храма. По словам историка, обнаружено 7 тысяч таких надписей.