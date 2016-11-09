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15 марта, 19:03 • 112030 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157480 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132308 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125232 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109820 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104004 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100452 просмотра

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Аутентичные копии древних рукописей презентовали в Софии Киевской

Аутентичные копии древних рукописей презентовали в Софии Киевской

Киев • УНН

 • 19123 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Презентация аутентичных копий древних рукописей состоялась в Софийском соборе по случаю Дня украинской письменности и языка, передает корреспондент УНН.

Аутентичные копии рукописей древнерусской литературы созданы в мастерской Юрия Храпая, практикующего юриста, который 30 лет занимается воспроизведением рукописных жемчужин.

В коллекции каллиграфа насчитывается 10 воссозданных манускриптов древнеукраинской литературы светского и духовного характера, около 100 отдельных листов воспроизводимых аутентичным образом и три факсимильные издания рукописей.

"Это все ручная работа. Пишем гусиным или железным пером, заправленным чернилами, что варится по старому рецепту, на пергаменте или на бумаге ручного изготовления. А потом все украшаем заставками и миниатюрами", - рассказывает Юрий Храпай о совместной работе со своими коллегами.

Сегодня каллиграфист показал свою крайнюю рукопись "Слово о полку Игореве". Как отметил художник, это уже третья попытка воссоздать легендарную литературную рукопись.

Вместе со "Словом" на презентации были представлены рукописные копии других древнерусских манускриптов, в частности копия Киевского Псалтыря 1397 года, копия-реконструкция разворота Радзивиловской летописи XIV века, копии листов из Пересопницкого Евангелия XVI века и Реймского Евангелия XI века.

После презентации заместитель генерального директора по научной работе национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко провел экскурсию по собору, во время которой рассказал о древнерусских граффити на стенах храма. По словам историка, обнаружено 7 тысяч таких надписей.

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