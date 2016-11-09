Автентичні копії стародавніх рукописів презентували у Софії Київській
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Презентація автентичних копій древніх рукописів відбулася в Софіївському соборі з нагоди Дня української писемності та мови, передає кореспондент УНН.
Автентичні копії рукописів пам’яток давньоруської літератури створені в майстерні Юрія Храпая, практикуючого юриста, який 30 років займається відтворення рукописних перлин.
У колекції каліграфа нараховується 10 відтворених манускриптів давньоукраїнської літератури світського і духовного характеру, близько 100 окремих аркушів відтворених автентичним чином і три факсимільні видання рукописів.
“Це все ручна робота. Пишемо гусячим або залізним пером, яка заправлене чорнилом, що вариться за старим рецептом, на пергаменті або на папері ручного виготовлення. А потім все прикрашаємо заставками і мініатюрами”, — розповідає Юрій Храпай про спільну роботу зі своїми колегами.
Сьогодні каліграфіст показав свій крайній рукопис “Слова о полку Ігоревім”. Як зауважив митець, це вже третя спроба відтворити легендарну літературну пам’ятку.
Разом із “Словом” на презентації були представлені рукописні копії інших давньоруських манускриптів, зокрема копія Київського Псалтиря 1397 року, копія-реконструкція розвороту Радзивилівського літопису XIV століття, копії аркушів з Пересопницького Євангелія XVI століття та Реймського Євангелія XI століття.
Після презентації заступник генерального директора з наукової роботи національного заповідника “Софія Київська” В’ячеслав Корнієнко провів екскурсію по собору, під час якої розповів про давньоруські графіті на стінах храму. За словами історика, виявлено 7 тисяч таких написів.