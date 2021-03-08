Австрия подтвердила, что в страну попал "бразильский" штамм коронавируса

Детали

“Органам здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2”, — отмечается в заявлении. Других случаев с подозрением на заражение этой мутацией не выявлено.

В январе 2021 года в Австрии были выявлены мутации коронавируса из ЮАР и Великобритании, которые получили широкое распространение и были причинами продления жесткого карантина в феврале. Кроме того, с 11 марта в австрийском регионе Тироль начнут прививать жителей округа Швац в рамках европейского исследования по борьбе с южноафриканской мутацией коронавируса с помощью вакцины BioNTech-Pfizer.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Австрии 471 820 случаев заболевания, 8 538 человек погибли.