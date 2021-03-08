Австрія підтвердила, що до країни потрапив "бразильський" штам коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Перший випадок зараження людини бразильською мутацією нового коронавірусу підтверджений в австрійському місті Зальцбург. Про це повідомив в понеділок уряд федеральної землі Зальцбург, пише УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
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“Органам охорони здоров’я Зальцбурга до теперішнього часу був підтверджений один випадок бразильського варіанту вірусу P.2”, — наголошується в заяві. Інших випадків з підозрою на зараження цією мутацією не виявлено.
У січні 2021 року в Австрії були виявлені мутації коронавірусу з ПАР і Великої Британії, які набули широкого поширення і були причинами продовження жорсткого карантину в лютому. Крім того, з 11 березня в австрійському регіоні Тіроль почнуть робити щеплення жителів округу Швац в рамках європейського дослідження по боротьбі з південноафриканською мутацією коронавірусу за допомогою вакцини BioNTech-Pfizer.
Довідка
Згідно зі статистикою ВООЗ — в Австрії 471 820 випадків захворювання, 8 538 людей загинули.