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Австрия 25 июня примет решение об экстрадиции Фирташа

Киев • УНН

 • 10359 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Верховный суд Австрии 25 июня решит, должен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ быть экстрадирован в США. Решение не является окончательным, оно может быть обжаловано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Австрия 25 июня примет решение об экстрадиции Фирташа

Это произойдет после того, как в конце прошлой недели федеральный судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. О решении, принятом в конце прошлой недели и изложенное на 39 страницах, сообщили американские СМИ.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Напомним, австрийские власти задержали Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции, бывшего союзника украинского экс-президента Виктора Януковича могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановил, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.

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