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Австрія 25 червня ухвалить рішення щодо екстрадиції Фірташа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Верховний суд Австрії 25 червня вирішить, чи має український олігарх Дмитро Фірташ бути екстрадований до США. Рішення не є остаточним, воно може бути оскаржене. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Австрія 25 червня ухвалить рішення щодо екстрадиції Фірташа

Це станеться після того, як наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Нагадаємо, fвстрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.

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