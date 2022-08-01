Австралийский парламент ведет дебаты об отмене запрета на эвтаназию

Малонаселенная Северная территория Австралии в 1995 году стала первым местом в мире, легализовавшим добровольную эвтаназию. Но исторический закон был отменен австралийским парламентом через два года после того, как четырем неизлечимо больным людям была оказана законная помощь в смерти, в результате чего Северная территория стала одной из последних частей Австралии, где смерть с помощью врача по-прежнему запрещена.

Детали

"Слишком долго к австралийцам, проживающим на территориях, относились как к гражданам второго сорта", - заявил в парламенте депутат правительства Люк Гослинг, представляющий электорат Северной территории.

Он и его коллега-законодатель Алисия Пейн подали в Палату представителей законопроект, который позволит законодательным органам Северной территории и Австралийской столичной территории легализовать эвтаназию.

Две территории не имеют таких же юридических прав, как шесть штатов, каждый из которых в последние годы принял законы об эвтаназии.

Австралийский парламент не имеет таких конституционных полномочий отменять законы штата, как законы территории. На две территории приходится менее 1 миллиона населения Австралии, что составляет 26 миллионов.

Депутат от консервативного правительства Кевин Эндрюс подал в 1997 году законопроект, запрещающий территориям принимать законы о предоставлении помощи при смерти. Этот законопроект не получил необходимые голоса в Сенате. Предыдущие попытки провалились в Сенате в 2008 и 2010 годах.

С того времени Виктория стала первым штатом, легализовавшим эвтаназию в июне 2019 года, а Новый Южный Уэльс в мае этого года стал последним штатом, принявшим собственные законы об эвтаназии.

Федеральное правительство левоцентристской Лейбористской партии, избранное в мае, объявило, что позволит своим законодателям голосовать по законопроекту в соответствии со своей совестью, а не принимать линию партии.

Оппозиционная консервативная Либеральная партия также разрешила голосование по совести по предварительным законопроектам об эвтаназии.

Католическая церковь лоббирует федеральных законодателей, чтобы они проголосовали против законопроекта.