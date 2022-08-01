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Австралійський парламент веде дебати щодо скасування заборони на евтаназію

Австралійський парламент веде дебати щодо скасування заборони на евтаназію

Київ • УНН

 • 81777 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У понеділок до австралійського парламенту було внесено новий законопроект, спрямований на відміну 25-річної заборони на евтаназію. Про це пише УНН посилаючись на АР.

Малонаселена Північна територія Австралії у 1995 році стала першим місцем у світі, що легалізувала добровільну евтаназію. Але історичний закон був скасований австралійським парламентом через два роки після того, як чотирьом невиліковно хворим людям було надано законну допомогу в смерті, внаслідок чого Північна територія стала однією з останніх частин Австралії, де смерть за допомогою лікаря, як і раніше, заборонена.

Деталі

"Занадто довго до австралійців, які проживають на територіях, ставилися як до громадян другого сорту", - заявив у парламенті депутат уряду Люк Гослінг, який представляє електорат Північної території.

Він та його колега-законодавець Алісія Пейн подали до Палати представників законопроект, який дозволить законодавчим органам Північної території та Австралійської столичної території легалізувати евтаназію.

Дві території не мають таких самих юридичних прав, як шість штатів, кожен із яких останніми роками ухвалив закони про евтаназію.

Австралійський парламент не має таких конституційних повноважень скасовувати закони штату, як закони території. На дві території припадає менше 1 мільйона населення Австралії, що становить 26 мільйонів.

Депутат від консервативного уряду Кевін Ендрюс подав у 1997 році законопроект, який забороняє територіям приймати закони про надання допомоги при смерті. Цей законопроект не отримав необхідних голосів у Сенаті. Попередні спроби також провалилися у Сенаті у 2008 та 2010 роках.

З того часу Вікторія стала першим штатом, який легалізував евтаназію у червні 2019 року, а Новий Південний Уельс у травні цього року став останнім штатом, який прийняв власні закони про евтаназію.

Федеральний уряд лівоцентристської Лейбористської партії, обраний у травні, оголосив, що дозволить своїм законодавцям голосувати за законопроектом відповідно до своєї совості, а не приймати лінію партії.

Опозиційна консервативна Ліберальна партія також дозволила голосування щодо сумління за попередніми законопроектами про евтаназію.

Католицька церква лобіює федеральних законодавців, щоб вони проголосували проти законопроекту.

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