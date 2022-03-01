Австралия снимает с продажи весь российский алкоголь в знак солидарности с Украиной

Детали

Компания Endeavour Group, владеющая Dan Murphy's, BWS и Jimmy Brings, в ближайшие дни устранит по продаже все продукты российского происхождения.

Начали с русского алкоголя в розничных магазинах, гостиничном и онлайн-бизнесах, в ответ на вторжение Москвы в Украину и лоббирования представителей украинской общины.

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“Как организация Endeavour Group глубоко обеспокоена ситуацией в Украине, и мы присоединяемся к призывам к миру. После отзывов разных заинтересованных сторон мы решили изъять продукты российского происхождения из наших магазинов, отелей и онлайн-бизнесов в ближайшие дни”, — говорится в заявлении представителя.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что Евросоюз сможет справиться с ограничением поставок газа из России.