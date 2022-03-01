Австралия снимает с продажи весь российский алкоголь в знак солидарности с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В знак солидарности с Украиной алкогольные напитки российского производства снимут с полок в розничных магазинах по всей Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9news.
Детали
Компания Endeavour Group, владеющая Dan Murphy's, BWS и Jimmy Brings, в ближайшие дни устранит по продаже все продукты российского происхождения.
Начали с русского алкоголя в розничных магазинах, гостиничном и онлайн-бизнесах, в ответ на вторжение Москвы в Украину и лоббирования представителей украинской общины.
Цитата
“Как организация Endeavour Group глубоко обеспокоена ситуацией в Украине, и мы присоединяемся к призывам к миру. После отзывов разных заинтересованных сторон мы решили изъять продукты российского происхождения из наших магазинов, отелей и онлайн-бизнесов в ближайшие дни”, — говорится в заявлении представителя.
Добавим
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что Евросоюз сможет справиться с ограничением поставок газа из России.