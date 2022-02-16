ЄС впорається зі скороченням постачання газу з Росії – голова Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз зможе впоратися з обмеженням постачання газу з Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення постачання газу "Газпромом" тепер засвідчують, що ми перебуваємо скоріше в безпечній ситуації", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, ЄС веде переговори про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.
"Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ, щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС", - сказала голова Єврокомісії і додала, що Японія готова це зробити.
Нагадаємо
Путін заявив про готовність Росії продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
Довідка
Чинна транзитна угода між Росією та Україною передбачає транзит з 2021 до 2024 року по 40 мільярдів кубометрів на рік.
Вартість газу в Європі різко зросла в серпні та вересні. Якщо влітку розрахункова ціна найближчого ф'ючерсу за індексом голландського TTF становила майже 515 доларів за тисячу кубометрів, то до кінця вересня показник зріс більше ніж удвічі.
Експерти пояснювали це кількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ, обмеженням пропозиції з боку основних постачальників і високим попитом на зріджений природний газ в Азії.
Історичного максимуму — 1937 доларів — вартість газу сягнула 6 жовтня минулого року, після чого ціни на паливо почали падати.
У перший день листопада — вперше за півтора місяці — вартість ф'ючерсів опустилася нижче ніж 750 доларів за тисячу кубометрів.
"Газпром" 9 листопада оголосив, що затвердив і почав виконувати план закачування газу в п'ять європейських підземних сховищ на листопад, завершивши закачування в російські.