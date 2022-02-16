ЕС справится с сокращением поставок газа из России – глава Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сможет справиться с ограничением поставок газа из России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - заявила Урсула фон дер Ляен.
По ее словам, ЕС ведет переговоры о возможности поставки сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.
"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ, чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в пользу ЕС", – сказала глава Еврокомиссии и добавила, что Япония готова это сделать.
Напомним
Путин заявил о готовности России продлить транзит газа через Украину после 2024 года.
Справка
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной предусматривает транзит с 2021 по 2024 год по 40 миллиардов кубометров в год.
Стоимость газа в Европе резко выросла в августе и сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем в два раза.
Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
Исторического максимума – 1937 долларов – стоимость газа достигла 6 октября прошлого года, после чего цены на топливо начали падать.
В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские.