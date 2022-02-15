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Путін заявив про готовність Росії продовжити транзит газу через Україну після 2024 року

Путін заявив про готовність Росії продовжити транзит газу через Україну після 2024 року

Київ • УНН

 • 43527 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Росії готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року при виконанні ряду умов. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується термін чинного контракту на транзит через цю країну. Природно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно, а сама газотранспортна система, ГТС України, буде перебувати в справному технічному стані", - сказав Путін.

Що було раніше

У минулому році в Кремлі заявили, що договір Росії і України про транзит газу в Європу залишиться в силі на весь період його дії, і після завершення терміну його дії РФ не має наміру відмовлятися від українського транзиту.

Було сказано, що в РФ готові продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього необхідно отримати відповідь на кілька запитань від європейських партнерів.

Довідка

Чинна транзитна угода між Росією та Україною, укладена на п'ять років, передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 мільярдів кубометрів на рік.

Вартість газу в Європі різко зросла в серпні — вересні. Якщо влітку розрахункова ціна найближчого ф'ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, то до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі. Експерти пояснювали це кількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ, обмеженням пропозиції з боку основних постачальників і високим попитом на зріджений природний газ в Азії.

Історичного максимуму — 1937 доларів — вартість газу досягла 6 жовтня минулого року, після чого ціни на паливо почали падати.

У перший день листопада — вперше за півтора місяці — вартість ф'ючерсів опустилася нижче 750 доларів за тисячу кубометрів.

"Газпром" 9 листопада оголосив, що затвердив і почав виконувати план закачування газу в п'ять європейських підземних сховищ на листопад, завершивши закачування в російські.

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