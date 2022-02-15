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Путин заявил о готовности России продолжить транзит газа через Украину после 2024 года

Путин заявил о готовности России продолжить транзит газа через Украину после 2024 года

Киев • УНН

 • 43523 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. России готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года при выполнении ряда условий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабильно, а сама газотранспортная система, ГТС Украины, будет находиться в исправном техническом состоянии", - сказал Путин.

Что было ранее

В прошлом году в Кремле заявили, что договор России и Украины о транзите газа в Европу останется в силе на весь период его действия, и после завершения срока его действия РФ не намерена отказываться от украинского транзита.

Было сказано, что в РФ готовы продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого необходимо получить ответ на несколько вопросов от европейских партнеров.

Справка

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября прошлого года, после чего цены на топливо начали падать.

В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

“Газпром” 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские.

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