Путин заявил о готовности России продолжить транзит газа через Украину после 2024 года

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"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабильно, а сама газотранспортная система, ГТС Украины, будет находиться в исправном техническом состоянии", - сказал Путин.

Что было ранее

В прошлом году в Кремле заявили, что договор России и Украины о транзите газа в Европу останется в силе на весь период его действия, и после завершения срока его действия РФ не намерена отказываться от украинского транзита.

Было сказано, что в РФ готовы продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого необходимо получить ответ на несколько вопросов от европейских партнеров.

Справка

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября прошлого года, после чего цены на топливо начали падать.

В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

“Газпром” 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские.