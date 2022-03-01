Австралія знімає з продажу весь російський алкоголь в знак солідарності з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. На знак солідарності з Україною алкогольні напої російського виробництва знімуть з полиць у роздрібних магазинах по всій Австралії. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9news.
Деталі
Компанія Endeavour Group, яка володіє Dan Murphy’s, BWS і Jimmy Brings, найближчими днями усуне з продажу всі продукти російського походження.
Розпочали з російського алкоголю у роздрібних магазинах, готельному та онлайн-бізнесах, у відповідь на вторгнення Москви в Україну та лобіювання представників української громади.
Цитата
“Як організація Endeavour Group глибоко стурбована ситуацією в Україні, і ми приєднуємося до закликів до миру. Після відгуків різних зацікавлених сторін ми вирішили вилучити продукти російського походження з наших магазинів, готелів та онлайн-бізнесів у найближчі дні”, — йдеться в заяві речника.
Додамо
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз зможе впоратися з обмеженням постачання газу з Росії.