Австралия закупила 450 000 доз вакцины третьего поколения против обезьяньей оспы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Австралия в четверг заявила, что страна получит сотни тысяч доз вакцины против оспы обезьян после сообщения о десятках случаев, передает УНН.
Детали
По словам министра здравоохранения Марка Батлера, правительство обеспечило 450 000 доз лучшей в мире вакцины против обезьяньей оспы третьего поколения от Bavarian Nordic.
Первые поставки около 22 000 доз прибудет в Австралию в конце этой недели. Остальные прибудут позже в этом году и в 2023 году.
На данный момент в Австралии зарегистрировано 53 подтвержденных и вероятных случая заболевания.
Добавим
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество подтвержденных случаев вирусного заболевания превысило 25 000 в 76 странах мира, где оно не является эндемичным.