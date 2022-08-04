Австралия закупила 450 000 доз вакцины третьего поколения против обезьяньей оспы

Детали

По словам министра здравоохранения Марка Батлера, правительство обеспечило 450 000 доз лучшей в мире вакцины против обезьяньей оспы третьего поколения от Bavarian Nordic.

Первые поставки около 22 000 доз прибудет в Австралию в конце этой недели. Остальные прибудут позже в этом году и в 2023 году.

На данный момент в Австралии зарегистрировано 53 подтвержденных и вероятных случая заболевания.

Добавим

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество подтвержденных случаев вирусного заболевания превысило 25 000 в 76 странах мира, где оно не является эндемичным.