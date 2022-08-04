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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Австралія закупила 450 000 доз вакцини третього покоління проти мавпячої віспи

Австралія закупила 450 000 доз вакцини третього покоління проти мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 97755 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Австралія у четвер заявила, що країна отримає сотні тисяч доз вакцини проти віспи мавп після повідомлення про десятки випадків, передає УНН.

Деталі

За словами міністра охорони здоров'я Марка Батлера, уряд забезпечив 450 000 доз найкращої у світі вакцини проти мавпової віспи третього покоління від Bavarian Nordic.

Перше постачання близько 22 000 доз прибуде до Австралії наприкінці цього тижня. Решта прибуде пізніше цього року та у 2023 році.

На даний момент в Австралії зареєстровано 53 підтверджені та ймовірні випадки захворювання.

Додамо

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, кількість підтверджених випадків вірусного захворювання перевищила 25 000 у 76 країнах світу, де воно не є ендемічним.

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