Австралія закупила 450 000 доз вакцини третього покоління проти мавпячої віспи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Австралія у четвер заявила, що країна отримає сотні тисяч доз вакцини проти віспи мавп після повідомлення про десятки випадків, передає УНН.
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За словами міністра охорони здоров'я Марка Батлера, уряд забезпечив 450 000 доз найкращої у світі вакцини проти мавпової віспи третього покоління від Bavarian Nordic.
Перше постачання близько 22 000 доз прибуде до Австралії наприкінці цього тижня. Решта прибуде пізніше цього року та у 2023 році.
На даний момент в Австралії зареєстровано 53 підтверджені та ймовірні випадки захворювання.
Додамо
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, кількість підтверджених випадків вірусного захворювання перевищила 25 000 у 76 країнах світу, де воно не є ендемічним.