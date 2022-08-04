Австралія закупила 450 000 доз вакцини третього покоління проти мавпячої віспи

Деталі

За словами міністра охорони здоров'я Марка Батлера, уряд забезпечив 450 000 доз найкращої у світі вакцини проти мавпової віспи третього покоління від Bavarian Nordic.

Перше постачання близько 22 000 доз прибуде до Австралії наприкінці цього тижня. Решта прибуде пізніше цього року та у 2023 році.

На даний момент в Австралії зареєстровано 53 підтверджені та ймовірні випадки захворювання.

Додамо

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, кількість підтверджених випадків вірусного захворювання перевищила 25 000 у 76 країнах світу, де воно не є ендемічним.