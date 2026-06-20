Австралия впервые зафиксировала на материке смертельный птичий грипп H5

В Австралии подтвердили первый случай птичьего гриппа H5 на материковой части страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам министра сельского хозяйства Австралии Джули Коллинз, вирус обнаружили у мертвой мигрирующей морской птицы на южном побережье Западной Австралии недалеко от города Эсперанс. На данный момент признаков распространения инфекции среди домашней птицы не зафиксировано.

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Птичий грипп H5 активно распространяется по миру среди диких птиц и уже передается некоторым млекопитающим, в частности крупному рогатому скоту и тюленям. В Австралии опасаются, что вирус может нанести серьезный удар по птицеводству и животноводству.

Мы все знали, что не сможем быть свободными от птичьего гриппа вечно – заявила Коллинз.

Специалисты также проверяют еще одну мертвую морскую птицу, найденную в том же районе. Ученые предполагают, что вирус попал в Австралию вместе с мигрирующими птицами из Южного океана.

Эксперты предупреждают, что появление H5 представляет серьезную угрозу для колоний морских птиц и популяций австралийских морских котиков. Случаи заражения людей остаются редкими и обычно связаны с тесным контактом с больными животными.

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