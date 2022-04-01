Австралия отправит в Украину бронетехнику на запрос Зеленского

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“Мы вышлем наши бронетехнику, наши Bushmasters. И мы вышлем их на Globemaster C-17, чтобы убедиться, что они могут быть там для поддержки”, - сказал Моррисон.

Детали

Премьер-министр Австралии заявил, что страна “имеет намерения помочь” Украине. Сейчас ведомства по вопросам обороны ведут обсуждение "в реальном времени" относительно того, как предоставить Киеву Bushmasters.

Когда и сколько бронетехники Австралия предоставит Украине, пока неизвестно. Журналисты предполагают, что речь идет о предоставлении ”до четырех" автомобилей для оборонительных усилий Украины против полномасштабного вторжения россии.

Напомним

Зеленский обратился к парламентам трех государств - Австралии, Нидерландов и Бельгии. Он призвал усилить санкции против россии и продолжить давление на страну-агрессора.



