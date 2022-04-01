Австралія відправить в Україну бронетехніку на запит Зеленського

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“Ми надішлемо наші бронетехніку, наші Bushmasters. І ми надішлемо їх на Globemaster C-17, щоб переконатися, що вони можуть бути там для підтримки”, - сказав Моррісон.

Деталі

Прем’єр-міністр Австралії заявив, що країна “має наміри допомогти” Україні. Наразі відомства з питань оборони ведуть обговорення “у реальному часі” щодо того, як надати Києву Bushmasters.

Коли та скільки бронетехніки Австралія надасть Україні, поки невідомо. Журналісти припускають, що йдеться про надання “до чотирьох” автомобілів для оборонних зусиль України проти повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо

Зеленський звернувся до парламентів трьох держав – Австралії, Нідерландів та Бельгії. Він закликав посилити санкції проти росії та продовжити тиск на країну-агресора.



