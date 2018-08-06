Австралия рекордно нарастила экспорт вина в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В 2018 финансовом году (ФГ, июль 2017 - июнь 2018) экспорт австралийских вин в Китай в денежном выражении вырос на 20% - до 2,76 млрд австралийских долларов (2,04 млрд долл.), передает УНН со ссылкой на Free Local News.
В целом, в 2018 ФГ объем поставок австралийских вин за рубеж увеличился на 10% - до 852 млн литров.
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Спрос китайцев на австралийское вино обьясняется высоким качеством продукта. Так считает исполнительный директор "Wine Australia" Андреас Кларк.
"Также, показатели экспорта вина в Китай выросли из-за январского падения тарифов на винные напитки, в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Китаем и Австралией", - обьяснил он.
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