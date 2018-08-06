Австралія рекордно наростила експорт вина в Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У 2018 фінансовому році (ФР, липень 2017 - червень 2018) експорт австралійських вин в Китай в грошовому вираженні зріс на 20% - до 2,76 млрд австралійських доларів (2,04 млрд дол.), передає УНН з посиланням на Free Local News.
В цілому, в 2018 ФР об'єм поставок австралійських вин за кордон збільшився на 10% - до 852 млн літрів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корисно знати: пити вино - ціла наука
Попит китайців на австралійське вино пояснюється високою якістю продукту. Так вважає виконавчий директор "Wine Australia" Андреас Кларк.
"Також, показники експорту вина в Китай зросли через січневе падіння тарифів на винні напої, відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Китаєм і Австралією", - пояснив він.
Нагадаємо, в Україні може з'явитися свято винороба.
Також нагадаємо, український бренд "Коктебель" показав, як народжуються вина.