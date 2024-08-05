Австралия повысила уровень террористической угрозы до "вероятного" из-за роста экстремистских взглядов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник Австралия объявила о повышении уровня террористической угрозы с «возможного» до «вероятного», ссылаясь на рост экстремистских взглядов в стране. Оценки свидетельствуют о более чем 50% вероятности планирования береговой атаки в течение следующих 12 месяцев.

Премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что решение было принято на основе советов служб безопасности. В то же время он подчеркнул, что пока нет непосредственной угрозы нападения.

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