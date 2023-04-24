Австралия планирует укрепить дальнобойные возможности для противостояния угрозе со стороны Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Австралия ускорит закупку ракет большей дальности для противостояния растущей угрозе со стороны Китая, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В оборонном стратегическом обзоре Австралии (DSR) указано, что географическая изоляция страны не дает полной защиты в «ракетную эпоху». Поэтому возникает необходимость улучшения вооружения высокоточными ударными ракетами с радиусом действия более 500 км.
Беспокойство вызвано позицией Китая, который неоднократно заявлял о возможном взятии Тайваня силой в случае необходимости. Китайский военно-морской флот, вопреки международному праву, заявил, что Южно-Китайское море является частью территории Китая и начал там регулярное патрулирование.
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«Наращивание военной силы Китая сейчас является самым большим и амбициозным из всех стран с момента окончания Второй мировой войны. Это наращивание происходит без прозрачности или заверения Индийско-Тихоокеанского региона относительно стратегических намерений Китая», - говорится в отчете.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что DSR «сформирует будущее, а не будет ждать, пока будущее сформирует нас», а его рекомендации сделают государство «более самообеспеченным, более подготовленным и более безопасным».
Кроме того, в Австралийском институте стратегической политики (ASPI) отметили, что новая оборонная позиция Австралии направлена на удержание «крупного противника, такого как Китай… как можно дальше».
«Мы пытаемся удержать Китай от применения силы для достижения своих политических целей, включая Тайвань или в Южно-Китайском море. Таким образом, речь идет о сдерживании. Но, конечно, сдерживание может потерпеть неудачу, как мы видели в случае с Украиной, поэтому вы должны быть готовы ответить. То, во что мы инвестируем, значительно расширит нашу зону боевого действия», – сказал аналитик ASPI Малкольм Дэвис.
Добавим
В прошлом месяце Госдепартамент США одобрил продажу Австралии 220 крылатых ракет стоимостью 895 млн долларов. Неядерные ракеты будут использоваться на подводных лодках класса «Вирджиния», которые Австралия приобретет у США в соответствии с оборонным пактом Aukus.
В рамках первоначального соглашения Aukus, объявленного в 2021 году, США и Великобритания согласились помочь Австралии в противодействии угрозе со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.